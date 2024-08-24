В Белом доме сказали, что бы свидетельствовало о полезности визита премьера Индии в Киев

США поддерживают дипломатические усилия других стран по прекращению войны в Украине и отмечают, что они должны включать разговоры с украинцами. Если визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев может помочь положить конец войне, который соответствует видению Президента Владимира Зеленского, то был бы полезным. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби на брифинге 23 августа, пишет УНН.

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Он отметил, что "каждая страна должна сама решать, какие дипломатические переговоры она будет вести".

"И как я много-много раз говорил, когда речь заходит о войне в Украине: если есть другая страна, которая готова помочь в попытке прекратить войну в Украине, мы это приветствуем. Но, под помощью мы имеем в виду, что это должно включать разговоры с украинцами, и должно начинаться с понимания того, где президент Зеленский в этом вопросе", - указал Кирби.

"Итак, премьер-министр Моди - Индия является сильным партнером для Соединенных Штатов, и премьер-министр тоже. И, вы знаете, его поездка в Киев и разговоры с президентом Зеленским о том, где и как все это закончится, - если это может помочь нам положить конец конфликту, который согласуется с видением президента Зеленского относительно справедливого мира, что ж, тогда мы думаем, что это было бы полезным", - сказал Кирби.

Моді пояснив в чому полягає посланням миру, з яким він приїхав до України