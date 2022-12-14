У Білому Домі не підтвердили інформацію щодо планів США поставити ППО Patriot Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити інформацію про плани Вашингтона поставити Україні системи ППО Patriot у найближчому пакеті військової допомоги. Про це УНН пише з посиланням на Rai News.
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“Я не можу підтвердити інформацію преси про постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо допомоги зі зброєю, яку ми відправили і плануємо відправляти Києву”, – заявив Кірбі.
Деталі
Джон Кірбі додав, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевагу віддано системам ППО.
Додамо
Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN повідомив, що системи ППО Patriot можуть з'явитися в українській армії на наступному етапі війни.
За даними CNN, США завершує підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot в Україну.