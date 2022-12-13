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США дорабатывают планы по отправке систем Patriot в Украину - CNN

США дорабатывают планы по отправке систем Patriot в Украину - CNN

Киев • УНН

 • 766136 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. США завершает подготовку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом CNN сообщает со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена, передает УНН.

Цитата

«Администрация Байдена завершает подготовку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что план Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Трое официальных лиц сообщили CNN, что ожидается одобрение.

«Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но типичная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты», - отмечается в сообщении.

Ожидается, что после того, как планы будут согласованы в ближайшие дни, «Патриоты» будут доставлены в кратчайшие сроки, а украинцы будут обучены их использованию на базе армии США в Графенвере, Германия, сообщили официальные лица.

Так, Украина месяцами просила эту систему, но логистические проблемы, связанные с ее доставкой и эксплуатацией, огромны. Несмотря на эти препятствия, «реальность того, что происходит на земле», заставила администрацию принять решение, сказал CNN высокопоставленный представитель администрации, отметив продолжающиеся интенсивные российские ракетные обстрелы.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что системы ПВО Patriot могут появиться в украинской армии на следующем этапе войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что, по его мнению, Украина "очень быстро" получит Patriot, Abrams, Leopard и другое современное военное оборудование от международных партнеров.

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