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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Patriot могут появиться в Украине на следующем этапе войны – Резников

Patriot могут появиться в Украине на следующем этапе войны – Резников

Киев • УНН

 • 562383 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Системы ПВО Patriot могут появиться в украинской армии на следующем этапе войны. Об этом в интервью CNN сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"Когда идет война, всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас. Мы уже долгое время обсуждаем с нашими партнерами предоставление системы Patriot. Она является дорогой и разработана с высокой степенью сложности. Но я считаю, что Patriot также может появиться на нашем поле боя, однако на следующем этапе", – сказал Резников.

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что оружия будет больше, а российских оккупантов ждет адская зима.

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