Patriot могут появиться в Украине на следующем этапе войны – Резников

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"Когда идет война, всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас. Мы уже долгое время обсуждаем с нашими партнерами предоставление системы Patriot. Она является дорогой и разработана с высокой степенью сложности. Но я считаю, что Patriot также может появиться на нашем поле боя, однако на следующем этапе", – сказал Резников.

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что оружия будет больше, а российских оккупантов ждет адская зима.