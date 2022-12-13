Patriot могут появиться в Украине на следующем этапе войны – Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Системы ПВО Patriot могут появиться в украинской армии на следующем этапе войны. Об этом в интервью CNN сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
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"Когда идет война, всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас. Мы уже долгое время обсуждаем с нашими партнерами предоставление системы Patriot. Она является дорогой и разработана с высокой степенью сложности. Но я считаю, что Patriot также может появиться на нашем поле боя, однако на следующем этапе", – сказал Резников.
Напомним
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что оружия будет больше, а российских оккупантов ждет адская зима.