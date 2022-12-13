Patriot можуть з'явитися в Україні на наступному етапі війни – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Системи ППО Patriot можуть з’явитися в українській армії на наступному етапі війни. Про це в інтерв’ю CNN повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Коли триває війна, завжди буде недостатньо зброї. Нам потрібно її ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас. Ми вже тривалий час обговорюємо з нашими партнерами надання системи Patriot. Вона є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Але я вважаю, що Patriot також можуть з'явитися на нашому полі бою, проте на наступному етапі", – сказав Резніков.
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