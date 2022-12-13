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США допрацьовують плани щодо відправки систем Patriot до України - CNN

США допрацьовують плани щодо відправки систем Patriot до України - CNN

Київ • УНН

 • 766138 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. США завершує підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. Про це CNN повідомляє з посиланням на двох офіційних осіб США та високопоставленого представника адміністрації Байдена, передає УНН.

Цитата

«Адміністрація Байдена завершує підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що план Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.

Троє офіційних осіб повідомили CNN, що очікується схвалення.

«Неясно, скільки ракетних пускових установок буде відправлено, але типова батарея Patriot включає радар, який виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, електроенергетичне обладнання, станцію управління боєм і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до запуску ракети», - зазначається у повідомленні.

Очікується, що після того, як плани будуть узгоджені найближчими днями, «Патріоти» будуть доставлені у найкоротші терміни, а українці будуть навчені їх використанню на базі армії США у Графенвері, Німеччина, повідомили офіційні особи.

Так, Україна місяцями просила цю систему, але логістичні проблеми, пов'язані з її доставкою та експлуатацією, є величезними. Незважаючи на ці перешкоди, «реальність того, що відбувається на землі», змусила адміністрацію прийняти рішення, сказав CNN високопоставлений представник адміністрації, зазначивши інтенсивні російські ракетні обстріли, що продовжуються.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що системи ППО Patriot можуть з'явитися в українській армії на наступному етапі війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що, на його думку, Україна "дуже швидко" отримає Patriot, Abrams, Leopard та інше сучасне військове обладнання від міжнародних партнерів.

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