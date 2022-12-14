В Белом Доме не подтвердили информацию о планах США поставить ПВО Patriot Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию о планах Вашингтона поставить Украине системы ПВО Patriot в ближайшем пакете военной помощи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Rai News.
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“Я не могу подтвердить информацию прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны в отношении помощи с оружием, которые мы отправили и планируем отправлять Киеву”, – заявил Кирби.
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Джон Кирби добавил, что США готовят еще один пакет помощи Украине, в котором предпочтение отдано системам ПВО.
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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что системы ПВО Patriot могут появиться в украинской армии на следующем этапе войны.
По данным CNN, США завершает подготовку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.