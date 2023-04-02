У Білій Церкві стався вибух: загинув чоловік

Цитата

“2 квітня, о 14 годині, білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку. На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

У селі Довгалівка на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік.