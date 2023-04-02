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У Білій Церкві стався вибух: загинув чоловік

У Білій Церкві стався вибух: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 2051003 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Біля житлового будинку у Білій Церкві Київської області стався вибух. Як повідомляє поліція Київської області, внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, передає УНН.

Цитата

“2 квітня, о 14 годині, білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку. На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

У селі Довгалівка на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік.

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