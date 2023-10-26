У Білій Церкві чоловік потрапив під електропотяг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Київській області в місті Біла Церква електропотяг збив чоловіка. Наразі він в реанімації. Про це повідомила поліція Київщини, пише УНН.
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Ввечері, 25 жовтня, в центрі Білої Церкви машиніст пасажирського електропотяга наїхав на пішохода. Попередньо повідомляється, що чоловік переходив колії на заборонений сигнал світлофора. З травмами його ушпиталили до реанімації.
Нагадаємо
Менш як тиждень тому на станції міської електрички «Київ-Дніпровський» сталося смертельне травмування людини на колії.
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