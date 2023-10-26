В Белой Церкве мужчина попал под поезд

Детали

Вечером, 25 октября, в центре Белой Церкви машинист пассажирского электропоезда наехал на пешехода. Предварительно сообщается, что мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора. С травмами его госпитализировали в реанимацию.

Напомним

Менее недели назад на станции городской электрички «Киев-Днепровский» произошло смертельное травмирование человека на путях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женские купе с’появятся еще в четырех украинских поездах