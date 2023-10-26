В Белой Церкве мужчина попал под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киевской области в городе Белая Церковь электропоезд сбил мужчину. Сейчас он в реанимации. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Вечером, 25 октября, в центре Белой Церкви машинист пассажирского электропоезда наехал на пешехода. Предварительно сообщается, что мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора. С травмами его госпитализировали в реанимацию.
Напомним
Менее недели назад на станции городской электрички «Киев-Днепровский» произошло смертельное травмирование человека на путях.
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