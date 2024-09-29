У бєлгородській області рф дрон атакував НПЗ - росЗМІ
Київ • УНН
У бєлгородській області рф безпілотник впав на територію нафтопереробного заводу. За даними російського міноборони, за ніч над регіоном було збито 17 БПЛА, а загалом територію рф нібито атаковано 125 українських безпілотників.
Сьогодні вночі, 29 вересня, у бєлгородській області рф безпілотник упав на територію нафтопереробного заводу, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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За даними Asta, дрон упав на територію НПЗ у селі Биківка Яковлевського міського округу.
Попередньо, ніхто не постраждав, резервуари також не пошкоджено.
Раніше в міноборони рф заявили, що за ніч над регіоном було збито 17 БПЛА. Загалом у російському оборонному відомстві заявили, що регіони федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БПЛА.