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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В белгородской области рф дрон атаковал НПЗ - росСМИ

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В белгородской области рф беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода. По данным российского минобороны, за ночь над регионом было сбито 17 БПЛА, а всего территорию рф якобы атаковано 125 украинских беспилотников.

Сегодня ночью, 29 сентября, в белгородской области рф беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода, пишут российские СМИ, передает УНН

Детали 

По данным Asta, дрон упал на территорию НПЗ в селе Быковка Яковлевского городского округа. 

Предварительно, никто не пострадал, резервуары также не повреждены.

Ранее в минобороны рф заявили, что за ночь над регионом было сбито 17 БПЛА. Всего в российском оборонном ведомстве заявили, что регионы федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БПЛА.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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