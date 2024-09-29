В белгородской области рф дрон атаковал НПЗ - росСМИ
Киев • УНН
В белгородской области рф беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода. По данным российского минобороны, за ночь над регионом было сбито 17 БПЛА, а всего территорию рф якобы атаковано 125 украинских беспилотников.
Сегодня ночью, 29 сентября, в белгородской области рф беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода, пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
По данным Asta, дрон упал на территорию НПЗ в селе Быковка Яковлевского городского округа.
Предварительно, никто не пострадал, резервуары также не повреждены.
Ранее в минобороны рф заявили, что за ночь над регионом было сбито 17 БПЛА. Всего в российском оборонном ведомстве заявили, что регионы федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БПЛА.