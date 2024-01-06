У бєлгороді скасували нічні різдвяні богослужіння - мер
Київ • УНН
Мер російського бєлгорода скасував різдвяні нічні богослужіння у зв'язку з оперативною обстановкою.
У російському бєлгороді скасували нічні богослужіння на Різдво. Про це повідомив мер міста валентин демидов, пише УНН.
"Хочу попередити, що за погодженням із владикою Іоанном сьогодні нічні богослужіння у Білгороді скасовані у зв'язку з оперативною ситуацією", - повідомив мер бєлгорода.
Він додав, що всю інформацію парафіянам доведуть настоятели міських храмів.
Нагадаємо
30 грудня губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков заявив про обстріл центру Бєлгорода і звинуватив Збройні сили України.
Пізніше українське ГУР повідомило, що через удар по військових об'єктах росіян у Бєлгороді було ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.