В белгороде отменили ночные рождественские богослужения - мэр

В российском ьелгороде отменили ночные богослужения на Рождество. Об этом сообщил мэр города валентин демидов, пишет УНН.

"Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в белгороде отменены в связи с оперативной ситуацией", - сообщил мэр белгорода.

Он добавил, что всю информацию прихожанам доведут настоятели городских храмов.

Напомним,

30 декабря губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле центра белгорода и обвинил Вооруженные силы Украины.

Позже украинское ГУР сообщило, что из-за удара по военным объектам россиян в белгороде был ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.