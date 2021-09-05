У Берліні тисячі людей вийшли на акцію громадської солідарністі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За три тижні до виборів в бундестаг близько 10 тис. чоловік в суботу, 4 вересня, вийшли в Берліні на демонстрацію “за солідарне і справедливе суспільство”. Важливими темами цієї акції були, в числі іншого, боротьба з бідністю і дискримінацією, гідні умови праці, захист клімату та прав людини, передає УНН із посиланням на DW.
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Організатором заходу виступило об’єднання під назвою Unteilbar (“Неділимі”), в яке, зокрема, входять Німецька громадська організація допомоги дітям і підліткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW), міжнародна правозахисна організація Amnesty International, рух на захист клімату Fridays for Future, організація Pro Asyl, що надає допомогу біженцям, і інші.
За словами одного з ініціаторів акції, Анни Шпангенберг, метою заходу було показати, що його учасники хочуть бачити в політиці інші пріоритети. “До вирішення кліматичної кризи треба підходити послідовно і з дотриманням соціальної справедливості. Расизм і гомофобію потрібно жорстко переслідувати”, — зазначила вона.
Нагадаємо
Напередодні лідер лібералів у Німеччині виступив за більш точкові санкції щодо Росії.