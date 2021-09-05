У Берліні тисячі людей вийшли на акцію громадської солідарністі

Деталі

Організатором заходу виступило об’єднання під назвою Unteilbar (“Неділимі”), в яке, зокрема, входять Німецька громадська організація допомоги дітям і підліткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW), міжнародна правозахисна організація Amnesty International, рух на захист клімату Fridays for Future, організація Pro Asyl, що надає допомогу біженцям, і інші.

За словами одного з ініціаторів акції, Анни Шпангенберг, метою заходу було показати, що його учасники хочуть бачити в політиці інші пріоритети. “До вирішення кліматичної кризи треба підходити послідовно і з дотриманням соціальної справедливості. Расизм і гомофобію потрібно жорстко переслідувати”, — зазначила вона.

Нагадаємо

Напередодні лідер лібералів у Німеччині виступив за більш точкові санкції щодо Росії.