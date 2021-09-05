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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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В Берлине тысячи людей вышли на акцию общественной солидарности

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. За три недели до выборов в бундестаг около 10 тыс. человек в субботу, 4 сентября, вышли в Берлине на демонстрацию "за солидарное и справедливое общество". Важными темами этой акции были, в числе прочего, борьба с бедностью и дискриминацией, достойные условия труда, защиту климата и правам человека, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Организатором мероприятия выступило объединение под названием Unteilbar (“Неделимые”), в которое, в частности, входят Немецкая общественная организация помощи детям и подросткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW), международная правозащитная организация Amnesty International, движение в защиту климата Fridays for Future, организация Pro Asyl, что оказывает помощь беженцам и др.

По словам одного из инициаторов акции, Анны Шпангенберг, целью мероприятия было показать, что его участники хотят видеть в политике другие приоритеты. “К решению климатического кризиса надо подходить последовательно и с соблюдением социальной справедливости. Расизм и гомофобию нужно жестко преследовать”, — отметила она.

Напомним

Накануне лидер либералов в Германии выступил за более точечные санкции в отношении России.

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