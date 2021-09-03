Лідер лібералів у Німеччині виступив за більш точкові санкції щодо Росії

Контекст

ВДП виступає за так званий “акт Магнітського”, що має на увазі індивідуальні санкції, підкреслив Лінднер. За його словами, результатом подібних заходів для прихильників нинішнього російського режиму можуть стати обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордоном, а також володіти власністю або рахунками за кордоном. Введені ж санкції позначаються на всіх жителях Росії і навіть “дозволяють Путіну зобразити себе жертвою”, зазначив лідер німецьких лібералів, в той же час підтримавши продовження діючих штрафних заходів щодо Москви.

Пов’язав ув’язнення Навального з питанням поліпшення відносин з РФ

Про поліпшення економічних відносин з РФ можна буде говорити лише після того, як Москва змінить свою політику, упевнений Лінднер. Поки Навальний знаходиться в ув’язненні, пріоритетною темою повинні бути більш жорсткі індивідуальні санкції, а не налагодження економічних зв’язків, вважає лідер німецьких лібералів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині розвісили плакати із зображенням Калінінградської області РФ в складі країни

Голова ВДП назвав Європу “будинком”, в якому панують “хороші взаємини”. Росії слід “дотримуватися правил внутрішнього розпорядку” цього “будинку”, вказав він.

“Північний потік — 2”: лідер ВДП закликав враховувати інтереси України

Лінднер не обійшов стороною будівництво газопроводу “Північний потік — 2”. Глава німецьких лібералів особливо наголосив на необхідності враховувати інтереси України. Слід виключити загрозу “шантажу України Росією в питанні поставок газу”, підкреслив він.