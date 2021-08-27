У Німеччині розвісили плакати із зображенням Калінінградської області РФ в складі країни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія невідомі розвісили плакати політичних партій 1949 року з картою Німеччини, де Калінінградська область Російської Федерації зображена в складі країни. Про це інформує УНН з посиланням на видання Nordkurier.
Деталі
Плакати 72-річної давності з агітацією за Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) розвісили в місті Тетерів. На карті показана довоєнна Німеччина, в складі якої є Східна Пруссія і частина нинішньої території Польщі.
На плакаті розміщено заклик: “Вся Німеччина повинна стати неподільною Вітчизною через ХДС!”.
Співробітники місцевих правоохоронних органів повідомили, що такі плакати розвісили по всій федеральній землі. При цьому представник ХДС Ханнес Деттманн заявив про непричетність партії до інциденту. Він зазначив, що подібна агітація “вводить в оману і повинна бути прибрана”.
За даними поліції Тетерова, тепер справа буде передана до прокуратури міста Росток.
Додамо
Вибори в німецький бундестаг, за результатами яких сформують новий уряд Німеччини, пройдуть 26 вересня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори в Німеччині: соціал-демократична партія вперше за рік обігнала “зелених”