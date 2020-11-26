У Берліні повідомили, що "Новачок" був не лише на пляшці, з якої пив Навальний

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уряд Німеччини повідомив про наявність в справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального інших предметів, на яких було виявлено присутність отрути групи “Новачок”, крім пляшки з водою, про яку було відомо раніше. Це випливає з відповіді уряду на депутатський запит представників правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”. Відповідь датована 19 листопада, проте преса звернула на неї увагу тільки в середу, 25 листопада, передає УНН із посиланням на DW.

Німецька влада, відповідаючи на відповідне запитання, заявила, що твердження про те, що сліди “Новачка” знаходилися тільки на пляшці води, але не в організмі Навального, не відповідає дійсності. І визнали існування “інших предметів”, на яких були виявлені сліди отрути, крім пляшки з водою. У той же час виявлені сліди “Новачка”, за даними німецької влади, не дозволяють визначити, в якому агрегатному стані знаходився отрута до потрапляння в тіло політика.

Німецька влада також повідомила, що не планує проводити власне розслідування отруєння Навального, оскільки це, імовірно, злочин скоєний на території Росії і його жертвою став російський громадянин. Її розслідування лежить в компетенції російських правоохоронних органів.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”.

7 вересня опозиціонера вивели з коми.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки “Шаріте”, де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також дійшли висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи “Новачок”. Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також запровадили санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння. Речник Кремля Дмитро Пєсков і російські лікарі запевняють, що в Росії в організмі опозиціонера отрут виявлено не було. Москва заявляла про готовність співпрацювати з Німеччиною для з’ясування обставин того, що сталося. Кремль також звинуватив в упередженості Організацію із заборони хімічної зброї.

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