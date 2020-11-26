В Берлине сообщили, что "Новичок" был не только на бутылке, из которой пил Навальный

Немецкие власти, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что утверждение о том, что следы “Новичка” находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствуют действительности. И признали существование “других предметов”, на которых были обнаружены следы яда, кроме бутылки с водой. В то же время обнаружены следы “Новичка”, которые по данным немецких властей, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

Немецкие власти также сообщили, что не планирует проводить собственное расследование отравления Навального, поскольку это, вероятно, преступление совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин. Его расследование лежит в компетенции российских правоохранительных органов.