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У березні кандидатів на керівні посади в САП тестуватимуть на знання законодавства і загальні здібності - Венедіктова

У березні кандидатів на керівні посади в САП тестуватимуть на знання законодавства і загальні здібності - Венедіктова

Київ • УНН

 • 13236 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Наступного тижня відбудуться тестування кандидатів на керівні посади у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на знання законодавства та загальні здібності. Про це повідомила генеральна прокурор Ірина Венедіктова під час онлайн-зустрічі з віцепрезидентом Європейської Комісії Вєрою Юровою, передає пресслужба Офісу генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили ключові процеси, які зараз тривають в органах прокуратури, та питання протидії корупції. Венедіктова наголосила, що антикорупційна боротьба залишається пріоритетом для українських органів правопорядку.

"Наступного тижня відбудуться тестування кандидатів на знання законодавства та загальні здібності, після яких будуть проведені співбесіди та перевірка на поліграфі… Люди могли бачити онлайн, які рішення приймає комісія", - сказала Ірина Венедіктова.

Венедіктова додала, що всі документи кандидатів є на сайті Офісу генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венедіктова пообіцяла перевірку прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+"

Раніше 

Голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль повідомила, що за оптимістичним прогнозом в травні цього року розпочнуть свою роботу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його заступник та керівник відділу. 

Контекст

13 жовтня 2020 року пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечались про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.

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