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В марте кандидатов на руководящие должности в САП будут тестировать на знание законодательства и общие способности - Венедиктова

В марте кандидатов на руководящие должности в САП будут тестировать на знание законодательства и общие способности - Венедиктова

Киев  •  УНН

 • 13231 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На следующей неделе состоятся тестирования кандидатов на руководящие должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на знание законодательства и общие способности. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Верой Юровою, передает пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили ключевые процессы, которые сейчас идут в органах прокуратуры, и вопросы противодействия коррупции. Венедиктова отметила, что антикоррупционная борьба остается приоритетом для украинских органов правопорядка.

"На следующей неделе состоятся тестирования кандидатов на знание законодательства и общие способности, после которых будут проведены собеседования и проверка на полиграфе... Люди смогут видеть онлайн, какие решения принимает комиссия", - сказала Ирина Венедиктова.

Венедиктова добавила, что все документы кандидатов есть на сайте Офиса генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова пообещала проверку прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам +"

Ранее

Председатель комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль сообщила, что по оптимистическому прогнозу в мае этого года начнут свою работу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его заместитель и руководитель отдела.

Контекст

13 октября 2020 года прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамия отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии.

Украинские Национальные Новости

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