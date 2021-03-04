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У травні САП має отримати очільника – конкурсна комісія

У травні САП має отримати очільника – конкурсна комісія

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. За оптимістичним прогнозом в травні цього року розпочнуть свою роботу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його заступник та керівник відділу. Про це повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль під час брифінгу, передає УНН.

Цитата:

"Оптимістичний прогноз – цьогоріч, в травні розпочнуть свою роботу керівник САП, його заступник та керівник відділу", - сказала Коваль.

Деталі

Також в пресслужбі ОГПУ повідомляється, що на сьогодні 128 осіб допущено до участі в конкурсі на адміністративні посади в САП, 41 особа не допущена. Серед основних підстав недопуску – існування обмежень, передбачених Законом, для призначення особи на відповідну посаду чи ненадання всіх необхідних документів. На даний момент оскаржено 13 таких рішень комісії.

"Конкурсний відбір для кандидатів на посади керівника та заступника керівника САП складається з 6 послідовних етапів: тестування на знання законодавства та загальні здібності, проходження поліграфу, співбесіда на відповідність критерію доброчесності, практичне завдання та співбесіда на відповідність критерію професійної компетентності. Переможець буде визначений на основі загального рейтингу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що серед особливостей цього конкурсу – перевірка на поліграфі, в практичне завдання додана перевірка управлінських компетенцій, а саме практичне завдання та співбесіда з перевірки професійного рівня будуть оцінюватись балами згідно заздалегідь визначених в методології критеріїв та формул.

Доповнення

13 жовтня 2020 року пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечались про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.

Українські Національні Новини

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