У Бердянськ прибули близько 500 військових зі складу росгвардії - Генштаб

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"З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії", - йдеться у повідомленні.

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На Запоріжжі та Херсонщині окупанти продовжують тероризувати цивільних. Як повідомили в Генштабі, обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 950 осіб, 3005 танків та сотень одиниць військової техніки.