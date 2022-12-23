У Бердянськ прибули близько 500 військових зі складу росгвардії - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії прибули до Бердянська, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії", - йдеться у повідомленні.
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