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У Бердянськ прибули близько 500 військових зі складу росгвардії - Генштаб

У Бердянськ прибули близько 500 військових зі складу росгвардії - Генштаб

Київ • УНН

 • 489086 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії прибули до Бердянська, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії", - йдеться у повідомленні.

Раніше

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти продовжують тероризувати цивільних. Як повідомили в Генштабі, обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 950 осіб, 3005 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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