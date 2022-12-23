В Бердянск прибыли около 500 военных из состава росгвардии – Генштаб

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"С целью усиления административно-полицейских мер на временно занятой территории Запорожской области, в город Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава росгвардии", - говорится в сообщении.

Ранее

В Запорожье и Херсонской области оккупанты продолжают терроризировать гражданских. Как сообщили в Генштабе, обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники.