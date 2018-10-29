У Барселоні затримали 55 осіб за підозрою у наркоторгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція Каталонії провела зранку у понеділок масштабну операцію проти наркоторгівців у Барселоні, Іспанія. Затримано вже 55 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
"В операції взяли участь 700 агентів поліції Каталонії і міської гвардії. Вони здійснили до 40 обшуків у всіх відомих поліції наркопритонах Старого міста. Під час операції затримали 55 людей. Більшістю наркопритонів володіють люди домініканського походження", - сказано у повідомлені.
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Під час обшуків правоохоронці виявили також клієнтів наркоторговців, однак їх відпустили.
Масштабна операція стала наслідком розслідування, яке тривало кілька місяців.
Як повідомляв УНН, секретний тунель довжиною 180 метрів з’єднував приватний будинок в мексиканському місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо з будівлею в Аризоні, де колись знаходився ресторан KFC. Таємний хід виявили після затримання колишнього власника ресторану, Івана Лопеса. У нього в машині знайшли метамфетамін, кокаїн, героїн і фентаніл — на суму майже в мільйон доларів.