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Наркоторговці прорили тунель з Мексики - в ресторан KFC в Арізоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Секретний тунель довжиною 180 метрів з’єднував приватний будинок в мексиканському місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо з будівлею в Арізоні, де колись знаходився ресторан KFC. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Наркоторговці прорили тунель з Мексики - в ресторан KFC в Арізоні

Таємний хід виявили після затримання колишнього власника ресторану, Івана Лопеса. У нього в машині знайшли метамфетамін, кокаїн, героїн і фентаніл — на суму майже в мільйон доларів.

Діру діаметром близько 20 см виявили в приміщенні, де знаходилася кухня ресторану. Тунель вів на глибину майже 7 м. Вхід на протилежному боці був захований під ліжком. Поліцейські вважають, що контрабандисти використовували мотузку, щоб піднімати вантаж на поверхню.

Тільки в липні на прикордонних пунктах в США було вилучено 15 кг героїну, понад 10 кг кокаїну, 327 кг метамфетамінів і 1900 кг марихуани.

Як повідомляв УНН, в Аргентині спалили знайдений в російському посольстві кокаїн.

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