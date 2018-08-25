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Наркоторговцы прорыли туннель из Мексики - в ресторан KFC в Аризоне

Киев • УНН

 • 13620 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Секретный тоннель длиной 180 метров соединял частный дом в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо со зданием в Аризоне, где когда-то находился ресторан KFC. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Наркоторговцы прорыли туннель из Мексики - в ресторан KFC в Аризоне

Тайный ход обнаружили после задержания бывшего владельца ресторана, Ивана Лопеса. У него в машине нашли метамфетамин, кокаин, героин и фентанил — на сумму почти в миллион долларов.

Дыру диаметром около 20 см обнаружили в помещении, где находилась кухня ресторана. Тоннель вел на глубину почти 7 м. Вход на противоположной стороне был спрятан под кроватью. Полицейские полагают, что контрабандисты использовали веревку, чтобы поднимать груз на поверхность.

Только в июле на пограничных пунктах в США было изъято 15 кг героина, свыше 10 кг кокаина, 327 кг метамфетаминов и 1900 кг марихуаны.

Как сообщал УНН, в Аргентине сожгли найден в российском посольстве кокаин.

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