В Барселоне задержали 55 человек по подозрению в наркоторговле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Полиция Каталонии провела утром в понедельник масштабную операцию против наркоторговцев в Барселоне, Испания. Задержаны уже 55 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
"В операции приняли участие 700 агентов полиции Каталонии и городской гвардии. Они совершили до 40 обысков во всех известных полиции наркопритонах Старого города. Во время операции задержали 55 человек. Большинством наркопритонов обладают люди доминиканского происхождения", - говорится в сообщении.
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Во время обысков правоохранители обнаружили также клиентов наркоторговцев, однако их отпустили.
Масштабная операция стала следствием расследования, которое длилось несколько месяцев.
Как сообщал УНН, секретный тоннель длиной 180 метров соединял частный дом в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо со зданием в Аризоне, где когда-то находился ресторан KFC. Тайный ход обнаружили после задержания бывшего владельца ресторана, Ивана Лопеса. У него в машине нашли метамфетамин, кокаин, героин и фентанил - на сумму почти в миллион долларов.