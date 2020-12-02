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У банківському спорі з Суркісами ЄС підтримує державу Україна - економіст

У банківському спорі з Суркісами ЄС підтримує державу Україна - економіст

Київ • УНН

 • 23209 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У справі "Суркісів - ПриватБанку" ЄС підтримує державу Україна. Про це у коментарі УНН заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи звіт ЄС щодо слабкого прогресу у розслідуваннях по "Привату" та затягнуті судові спори.

"Історія з ПриватБанком, не могла бути не поміченою нашими західними партнерами. І вони підтримують Україну. Вже багато років, і фінансова підтримка є, і зона вільної торгівлі, військова складова… Вони звичайно слідкують за тим як Україна використовує цю підтримку. І історія з ПриватБанком це історія, яка завершилася витратою державного бюджету на суму майже 150 млрд гривень, під час націоналізації", - сказав він.

Європейські партнери не могли допустити того, щоб Україна ще раз сплачувала ті ж самі кошти, вважає Новак.

"Вони хочуть, щоб їх гроші використовувалися за призначенням, а не по корупційних схемах і по кишенях", - зауважив він.

Також експерт наголосив на тому, що під час націоналізації ПриватБанку, колишні власники безперешкодно вивели з нього близько п'яти мільярдів доларів.

"Якщо вони хочуть повернути ПриватБанк, то вони повинні повернути ці 5 млрд доларів", - резюмував Новак.

Як писав УНН, в ЄС констатували слабкий прогрес кримінального розслідування за фактом шахрайства в ПриватБанку.

ЄС також відзначив прийняте Верховним судом рішення "на користь банку і української держави" про підтвердження законності процедури bail-in щодо коштів сім'ї Суркісів.

У звіті, однак, ЄС підкреслив, що низка судових слухань щодо позовів, що випливають з процедури "bail-in", застосованої під час націоналізації, та інших проблем, пов'язаних з поточним правовим статусом банку, ще не завершені.

Нагадаємо, Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку, Кабінету міністрів і ПриватБанку, скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом офшорів сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами.

Також нагадаємо, раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім'ї українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах все ще намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.

Українські Національні Новини

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