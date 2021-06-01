У Бангладеш спіймали браконьєра, який убив близько 70 бенгальських тигрів

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"Поліція заарештувала браконьєра за звинуваченням у вбивстві 70 тигрів в Сундарбані за останні 20 років", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, поліція заарештувала 50-річного Хабіба Талукдера рано вранці в суботу в селі Мадхья Сонатола, прилеглої до лісу, в рамках союзу Саутхалі.

Офіцер поліції Шаранхоли Саідур Рахман повідомив, що ордери на арешт Хабіба були видані раніше у трьох справах.

"Він був у бігах довгий час", - додав офіцер.

Повідомляється, що після арешту Хабіб постав перед судом, який відправив його до в'язниці.

Джойнал Абедін, помічник зберігача лісів хребта Шаранхола, сказав, що Хабіб раніше зізнався Департаменту лісового господарства у вбивстві щонайменше 70 тигрів.

"Хабіб звинувачується в дев'яти справах, порушених у зв'язку зі злочинами у лісовій сфері", - додав Джойнал.

Відзначається, що згідно з переписом тигрів, опублікованому в 2018 році, кількість королівських бенгальських тигрів в бангладешській частини Сундарбана збільшилася до 114 в тому році. У 2015 році їх було 106.

За даними Департаменту лісового господарства, з 2001 по липень 2020 року в Сундарбані загинуло всього 38 тигрів - 22 в Східному і 16 в Західному. Деякі з них були вбиті браконьєрами, інші загинули при різних обставинах.

Доповнення

У звіті Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) повідомлялося, що в списку тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, на початок 2021 року опинилися понад 35,7 тисячі видів.