В Бангладеше поймали браконьера, который убил около 70 бенгальских тигров

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“Полиция арестовала браконьера по обвинению в убийстве 70 тигров в Сундарбане за последние 20 лет”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, полиция арестовала 50-летнего Хабиба Талукдера рано утром в субботу в деревне Мадхья Сонатола, прилегающей к лесу, в рамках союза Саутхали.

Офицер полиции Шаранхолы Саидур Рахман сообщил, что ордера на арест Хабиба были выданы ранее по трем делам.

“Он был в бегах долгое время”, — добавил офицер.

Сообщается, что после ареста Хабиб предстал перед судом, который отправил его в тюрьму.

Джойнал Абедин, помощник хранителя лесов хребта Шаранхола, сказал, что Хабиб ранее признался Департаменту лесного хозяйства в убийстве по меньшей мере 70 тигров.

“Хабиб обвиняется в девяти делах, возбужденных в связи с преступлениями в лесной сфере”, — добавил Джойнал.

Отмечается, что согласно переписи тигров, опубликованной в 2018 году, количество королевских бенгальских тигров в бангладешской части Сундарбана увеличилось до 114 в том году. В 2015 году их было 106.

По данным Департамента лесного хозяйства, с 2001 по июль 2020 года в Сундарбане погибло всего 38 тигров — 22 в Восточном и 16 в Западном. Некоторые из них были убиты браконьерами, остальные погибли при различных обстоятельствах.

Дополнение

В отчете Международного союза охраны природы (МСОП) сообщалось, что в списке животных, находящихся под угрозой исчезновения, на начало 2021 года оказалось более 35,7 тысячи видов.