В Бангладеше поймали браконьера, который убил около 70 бенгальских тигров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Бангладеш арестовали браконьера, который убил около 70 бенгальских тигров. За ним охотились 20 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Dhaka Tribune.
Цитата
“Полиция арестовала браконьера по обвинению в убийстве 70 тигров в Сундарбане за последние 20 лет”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, полиция арестовала 50-летнего Хабиба Талукдера рано утром в субботу в деревне Мадхья Сонатола, прилегающей к лесу, в рамках союза Саутхали.
Офицер полиции Шаранхолы Саидур Рахман сообщил, что ордера на арест Хабиба были выданы ранее по трем делам.
“Он был в бегах долгое время”, — добавил офицер.
Сообщается, что после ареста Хабиб предстал перед судом, который отправил его в тюрьму.
Джойнал Абедин, помощник хранителя лесов хребта Шаранхола, сказал, что Хабиб ранее признался Департаменту лесного хозяйства в убийстве по меньшей мере 70 тигров.
“Хабиб обвиняется в девяти делах, возбужденных в связи с преступлениями в лесной сфере”, — добавил Джойнал.
Отмечается, что согласно переписи тигров, опубликованной в 2018 году, количество королевских бенгальских тигров в бангладешской части Сундарбана увеличилось до 114 в том году. В 2015 году их было 106.
По данным Департамента лесного хозяйства, с 2001 по июль 2020 года в Сундарбане погибло всего 38 тигров — 22 в Восточном и 16 в Западном. Некоторые из них были убиты браконьерами, остальные погибли при различных обстоятельствах.
Дополнение
В отчете Международного союза охраны природы (МСОП) сообщалось, что в списке животных, находящихся под угрозой исчезновения, на начало 2021 года оказалось более 35,7 тысячи видов.