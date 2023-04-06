У Бахмуті тривають позиційні бої в міській забудові - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Бахмуті Донецької області тривають бої в міській забудові, повідомив в ефірі національного телемарафону представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.
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“У Бахмуті тривають в міській забудові, про відсотки говорити важко, тому що там постійно змінюється обстановка, у залежності від вогневих уражень, тому що противник може зайняти якийсь будинок, потім може відступи, і цю позицію займають наші військовослужбовці. Іноді противнику вдаються якісь дії. Бої в міській забудові – це одні з найскладніших боїв”, – пояснив Череватий у відповідь на запитання, чи місто контролюється 50/50.
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Деталі
Представник Східного угруповання військ поінформував, що активні наступальні дії ворог веде на Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямках.
Так, за цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 302 обстріли ствольною та реактивною артилерією, 22 боєзіткнення.
У районі міста Бахмут відбувся 101 обстріл та 19 боєзіткнень – 71 окупант був знищений, 88 зазнали поранень.
На Куп’янсько-Лиманському напрямку окупанти за добу 399 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців, там відбулося 5 боєзіткнень – 28 окупантів знищено, 62 зазнали поранень. Також на зазначеному напрямку знищено танк Т-72, бойову машину десанту, самохідний міномет “Тюльпан” і гелікоптер К-52.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог спрямовує інформаційні повідомлення про бої у Бахмуті на спроби психологічно вплинути на ухвалення рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку, але йому це не вдається.