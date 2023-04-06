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В Бахмуте продолжаются позиционные бои в городской застройке - Череватый

В Бахмуте продолжаются позиционные бои в городской застройке - Череватый

Киев • УНН

 • 1821574 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Бахмуте Донецкой области продолжаются бои в городской застройке, сообщил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает УНН.

Цитата

“В Бахмуте продолжаются в городской застройке, о процентах говорить трудно, потому что там постоянно меняется обстановка, в зависимости от огневых поражений, потому что противник может занять какой-то дом, потом может отступить, и эту позицию занимают наши военнослужащие. Иногда противнику удаются какие-то действия. Бои в городской застройке – это одни из самых сложных боев”, – пояснил Череватый в ответ на вопрос, контролируется ли город 50/50.

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Детали

Представитель Восточной группировки войск проинформировал, что активные наступательные действия враг ведет на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях.

В частности, за эти сутки на Бахмутском направлении произошло 302 обстрела ствольной и реактивной артиллерией, 22 боестолкновения.

В районе города Бахмут произошел 101 обстрел и 19 боестолкновений – 71 оккупант был уничтожен, 88 получили ранения.

На Купянско-Лиманском направлении оккупанты за сутки 399 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, там произошло 5 боестолкновений – 28 оккупантов уничтожено, 62 получили ранения. Также на указанном направлении уничтожены танк Т-72, боевая машина десанта, самоходный миномет “Тюльпан” и вертолет К-52.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг направляет информационные сообщения о боях в Бахмуте на попытки психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению, но ему это не удаётся.

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