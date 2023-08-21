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У Багдаді на білборді замість реклами показали порно: поліція провела арешт

У Багдаді на білборді замість реклами показали порно: поліція провела арешт

Київ • УНН

 • 2585194 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У столиці Іраку Багдаді замість реклами на білборді показали порно. Правоохоронці після цього провели арешт, арештованим виявився співробітник фірми, яка керує електронними білбордами, повідомляє ВВС, передає УНН

Деталі

На перехресті у Багдаді замість реклами несподівано почали показувати порно. Відео та фото такої незвичайної події у переважно мусульманській країні швидко розлетілися в мережі.

Відомо, що поліції вдалось заарештувати підозрюваного у цій справі. Ним виявився технічний співробітник фірми, яка керує електронними білбордами у столиці Іраку.

За даними поліції, у нього виникла фінансова суперечка з цією фірмою, і він, помстившись, вивів на екран порно замість реклами.

Також відомо, що влада тимчасово відключила рекламні щити у зв'язку з цією подією.

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