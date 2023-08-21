В Багдаде на билборде вместо рекламы показали порно: полиция провела арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В столице Ирака Багдаде вместо рекламы на билборде показали порно. Правоохранители после этого провели арест, арестованным оказался сотрудник фирмы, которая управляет электронными билбордами, сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
На перекрестке в Багдаде вместо рекламы неожиданно начали показывать порно. Видео и фото такого необычного события в преимущественно мусульманской стране быстро разлетелись в сети.
Известно, что полиции удалось арестовать подозреваемого в этом деле. Им оказался технический сотрудник фирмы, которая управляет электронными билбордами в столице Ирака.
По данным полиции, у него возник финансовый спор с этой фирмой, и он, отомстив, вывел на экран порно вместо рекламы.
Также известно, что власти временно отключили рекламные щиты в связи с этим событием.
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