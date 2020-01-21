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У багатьох містах України не вистачає СІЗО – Малюська

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У багатьох містах України не вистачає СІЗО, зокрема, СІЗО у Києві вже майже заповнене. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

У багатьох містах України не вистачає СІЗО – Малюська

"СІЗО в багатьох містах не вистачає, так. Наприклад у Києві формально у нас ще є десь близько 100 місць, які ми можемо наповнити. Але все одно це вже на межі можливого. Якщо істотно збільшиться кількість (засуджених - ред.), ми будемо вимушені кудись відправляти, в Бориспіль чи в інші міста", - зазначив Малюська.

За його словами, ситуація з фінансуванням СІЗО наразі складна.

"Коштів на інфраструктуру в нас зараз немає. Ми зараз опрацьовуємо механізм, щоб продавати існуючі будівлі тюремної системи і на ці кошти будувати щось нове", - сказав Малюська.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у Лук’янівському СІЗО у Києві у деяких камерах не вистачає спальних місць, проте це СІЗО не є найгіршим в України.

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