У багатьох містах України не вистачає СІЗО – Малюська
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У багатьох містах України не вистачає СІЗО, зокрема, СІЗО у Києві вже майже заповнене. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.
"СІЗО в багатьох містах не вистачає, так. Наприклад у Києві формально у нас ще є десь близько 100 місць, які ми можемо наповнити. Але все одно це вже на межі можливого. Якщо істотно збільшиться кількість (засуджених - ред.), ми будемо вимушені кудись відправляти, в Бориспіль чи в інші міста", - зазначив Малюська.
За його словами, ситуація з фінансуванням СІЗО наразі складна.
"Коштів на інфраструктуру в нас зараз немає. Ми зараз опрацьовуємо механізм, щоб продавати існуючі будівлі тюремної системи і на ці кошти будувати щось нове", - сказав Малюська.
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у Лук’янівському СІЗО у Києві у деяких камерах не вистачає спальних місць, проте це СІЗО не є найгіршим в України.