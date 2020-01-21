Во многих городах Украины не хватает СИЗО - Малюська

"СИЗО во многих городах не хватает, да. Например, в Киеве формально у нас еще есть где-то около 100 мест, которые мы можем наполнить. Но все равно это уже на грани возможного. Если существенно увеличится количество (осужденных - ред.), мы будем вынуждены куда-то отправлять, в Борисполь или в другие города", - отметил малюська.

По его словам, ситуация с финансированием СИЗО пока сложная.

"Средств на инфраструктуру у нас сейчас нет. Мы сейчас прорабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое", - сказал Малюська.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам министра юстиции Дениса Малюська, в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако это СИЗО не является наихудшим в Украине.