У Мін’юсті розповіли про недостатню кількість спальних місць у Лук’янівському СІЗО

“Лук’янівське СІЗО, воно не найгірше в країні, скажімо так. Є гірші ситуації, принаймні з тими фото, що я показував. Принаймні там стіни не такого ризику, що вони заваляться. А існують СІЗО де стан будівель набагато гірший. А історія про те, що вони сплять по черзі - просто є камери, де перебувають 20 людей, 15,16. Тобто, якщо зайти, то складно стає зрозуміти, скільки там спальних місць. Це не якісь окремі ліжка, це дошки, щось схоже на стелажи. І люди там сплять. Мені, на моє око, по деяких камерах, які я відвідав, в камерах спальних місць в деяких випадках не вистачає”, - зазначив Малюська.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО і поділився враженнями на своїй сторінці у Facebook.