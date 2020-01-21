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У Мін’юсті розповіли про недостатню кількість спальних місць у Лук’янівському СІЗО

Київ • УНН

 • 13500 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Лук’янівському СІЗО у Києві у деяких камерах не вистачає спальних місць, проте це СІЗО не є найгіршим в України. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми “Сніданок з 1+1”, передає УНН.

У Мін’юсті розповіли про недостатню кількість спальних місць у Лук’янівському СІЗО

“Лук’янівське СІЗО, воно не найгірше в країні, скажімо так. Є гірші ситуації, принаймні з тими фото, що я показував. Принаймні там стіни не такого ризику, що вони заваляться. А існують СІЗО де стан будівель набагато гірший. А історія про те, що вони сплять по черзі - просто є камери, де перебувають 20 людей, 15,16. Тобто, якщо зайти, то складно стає зрозуміти, скільки там спальних місць. Це не якісь окремі ліжка, це дошки, щось схоже на стелажи. І люди там сплять. Мені, на моє око, по деяких камерах, які я відвідав, в камерах спальних місць в деяких випадках не вистачає”, - зазначив Малюська.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО і поділився враженнями на своїй сторінці у Facebook.

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