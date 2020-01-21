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В Минюсте рассказали о недостаточном количестве спальных мест в Лукьяновском СИЗО

Киев • УНН

 • 13500 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако это СИЗО не является наихудшим в Украине. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

В Минюсте рассказали о недостаточном количестве спальных мест в Лукьяновском СИЗО

"Лукьяновское СИЗО, оно не хуже в стране, скажем так. Есть хуже ситуации, по крайней мере с теми фото, что я показывал. По крайней мере там стены не такого риска, они рухнут. А существуют СИЗО, где состояние зданий намного хуже. А история о том, что они спят по очереди - просто есть камеры, где находятся 20 человек, 15,16. То есть, если зайти, то сложно становится понять, сколько там мест. Это не какие-то отдельные кровати, это доски, что-то вроде стеллажи. И люди там спят. Мне, на мой глаз, по некоторым камерам, которые я посетил, в камерах мест в некоторых случаях не хватает", - отметил малюська.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook.

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