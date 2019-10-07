У Австралії виявили швейні голки в свіжому винограді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сталеві голки були виявлені в свіжому винограді, купленому в одному з супермаркетів австралійського Мельбурна. Про це повідомляє новинний портал 9News в понеділок з посиланням на поліцію штату Вікторія, передає УНН.
За даними порталу, голки були виявлені в свіжому винограді, купленому в мережевому супермаркеті на заході Мельбурна в районі Керолайн-Спрінг. Це стало третім випадком за останній місяць. 23 вересня поліція почала розслідування двох випадків виявлення сталевих голок в ягодах полуниці.
Повідомляється, що в результаті інцидентів ніхто не постраждав, але одна жінка з тих, хто виявила голки в полуниці, була змушена провести ніч в лікарні, щоб лікарі змогли унеможливити потрапляння уламка в шлунок.
Масштабне розслідування аналогічних інцидентів з голками в ягодах і фруктах поліція Австралії проводила у вересні минулого року після того, як швейні голки і шпильки були знайдені в полуниці на території шести австралійських штатів. Всього поліція Австралії зареєструвала 230 повідомлень про виявлення голок в свіжих фруктах і ягодах. У скоєнні злочину була звинувачена 50-річна працівниця одного з полуничних ферм Мі Ут Чинь, яка чекає вироку суду.
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20 вересня 2018 року влада країни посилили покарання за “продуктовий саботаж”, збільшивши термін тюремного ув’язнення за такі злочини з 10 до 15 років.
За даними Міністерства сільського господарства Австралії, в результаті кризи 2018 року галузь зазнала збитків у розмірі 160 млн австралійських доларів (115,8 млн доларів).