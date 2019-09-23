Поліція Австралії знову зафіксувала голки всередині ягід полуниці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Поліція австралійського штату Вікторія почала розслідування двох випадків виявлення сталевих швейних голок в свіжих ягодах полуниці, проданих в одному з північних округів Мельбурна. Про це в понеділок повідомляє місцевий канал ABC з посиланням на пресслужбу поліції, передає УНН.
“Детективи відділу карного розшуку округу Бану Сіті в даний час розслідують два повідомлення про псування харчових продуктів в районах Елтем і Ферфілд”, — цитує ABC представника прес-служби поліції. За її даними, в обох випадках полуниця з голками всередині була придбана в великих мережевих супермаркетах, покупці не постраждали, однак змушені були звернутися до лікаря з легкими травмами.
Масштабне розслідування аналогічних інцидентів з голками в ягодах і фруктах поліція Австралії проводила у вересні минулого року, після того, як швейні голки і шпильки були знайдені в полуниці на території шести австралійських штатів. Всього поліція Австралії зареєструвала 230 повідомлень про виявлення голок в свіжих фруктах і ягодах. У скоєнні злочину була звинувачена 50-річна працівниця однієї з полуничних ферм Мі Ут Чинь, яка чекає на вирок суду.
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