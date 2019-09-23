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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103145 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119630 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148267 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148656 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Полиция Австралии вновь зафиксировала иглы внутри ягод клубники

Полиция Австралии вновь зафиксировала иглы внутри ягод клубники

Киев  •  УНН

 • 13280 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полиция австралийского штата Виктория начала расследование двух случаев обнаружения стальных швейных игл в свежих ягодах клубники, проданных в одном из северных округов Мельбурна. Об этом в понедельник сообщает местный канал ABC со ссылкой на пресс-службу полиции, передает УНН.

“Детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити в настоящее время расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд”, — цитирует ABC представителя пресс-службы полиции. По ее данным, в обеих случаях клубника с иглами внутри была приобретена в крупных сетевых супермаркетах, покупатели не пострадали, однако вынуждены были обратиться к врачу с легкими травмами.

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.

Как писал УНН, велосипедист в Австралии погиб в ДТП из-за нападения сороки.

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