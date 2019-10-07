В Австралии обнаружили швейные иголки в свежем винограде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Стальные иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в одном из супермаркетов австралийского Мельбурна. Об этом сообщает новостной портал 9News в понедельник со ссылкой на полицию штата Виктория, передает УНН.
По данным портала, иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в сетевом супермаркете на западе Мельбурна в районе Кэролайн-Спрингс. Это стало третьим случаем за последний месяц. 23 сентября полиция начала расследование двух случаев обнаружения стальных игл в ягодах клубники.
Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал, но одна женщина из тех, что обнаружила иглы в клубнике, была вынуждена провести ночь в больнице, чтобы врачи смогли исключить попадание осколка в желудок.
Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года после того, как швейные иголки и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одного из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.
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20 сентября 2018 года власти страны ужесточили наказание за “продуктовый саботаж”, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.
По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса 2018 отрасль понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов (115,8 млн долларов).