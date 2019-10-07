В Австралии обнаружили швейные иголки в свежем винограде

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 34243 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 66392 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 72609 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 120791 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 175032 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 165768 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 217669 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201827 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 442224 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234194 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 54915 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 52022 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 54610 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 35599 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 30042 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 201809 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 186429 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 272812 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 442224 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 543204 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 120792 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 63188 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 60704 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 66818 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 97156 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Австралии обнаружили швейные иголки в свежем винограде

Киев • УНН

 • 10141 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Стальные иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в одном из супермаркетов австралийского Мельбурна. Об этом сообщает новостной портал 9News в понедельник со ссылкой на полицию штата Виктория, передает УНН.

В Австралии обнаружили швейные иголки в свежем винограде

По данным портала, иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в сетевом супермаркете на западе Мельбурна в районе Кэролайн-Спрингс. Это стало третьим случаем за последний месяц. 23 сентября полиция начала расследование двух случаев обнаружения стальных игл в ягодах клубники.

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал, но одна женщина из тех, что обнаружила иглы в клубнике, была вынуждена провести ночь в больнице, чтобы врачи смогли исключить попадание осколка в желудок.

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года после того, как швейные иголки и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одного из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Велосипедист в Австралии погиб в ДТП из-за нападения сороки

20 сентября 2018 года власти страны ужесточили наказание за “продуктовый саботаж”, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса 2018 отрасль понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов (115,8 млн долларов).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23