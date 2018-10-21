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У Афінах стався напад на посольство Канади

У Афінах стався напад на посольство Канади

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У неділю вранці в канадське посольство в північному афінському передмісті Халандрі, Греція, атакувала група з 10 осіб. Вони використовували кувалди, щоб розбити скляні двері на вході та кидали червону і чорну фарбу на фасад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.

"Напад стався близько 6 ранку. Нападники прибули на мотоциклах, які вони припаркували у супермаркету, розташованому приблизно за 150 метрів від посольства", - додали правоохоронці.

Одного чоловіка було затримано за підозрою у причетності до інциденту, але пізніше поліція його відпустила.

Інформації про постраждалих наразі немає, ведеться розслідування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 10 людей у Йорданії скоїли напад на посольство Сирії

Як повідомляв УНН, у Відні чоловік, озброєний ножем, напав на охорону резиденції посла Ірану.

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