У Афінах стався напад на посольство Канади

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У неділю вранці в канадське посольство в північному афінському передмісті Халандрі, Греція, атакувала група з 10 осіб. Вони використовували кувалди, щоб розбити скляні двері на вході та кидали червону і чорну фарбу на фасад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.