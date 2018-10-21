В Афинах произошло нападение на посольство Канады

"Нападение произошло около 6 утра. Нападавшие прибыли на мотоциклах, которые они припарковали у супермаркета, расположенному примерно в 150 метрах от посольства", - добавили правоохранители.

Один мужчина был задержан по подозрению в причастности к инциденту, но позже полиция его отпустила.

Информации о пострадавших пока нет, ведется расследование

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Как сообщал УНН, в Вене мужчина, вооруженный ножом, напал на охрану резиденции посла Ирана.