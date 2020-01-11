У аеропорту "Бориспіль" затримали жінку з партією екстазі в солодощах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка з Європи намагалася провезти до України пакунок із екстазі в пакунку із солодощами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України завадили незаконному ввезенню психотропів з країни Євросоюзу. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконні поставки екстазі до України. "Товар" зловмисниця планувала привозити із закордонних подорожей", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що затримали "туристку" у міжнародному аеропорті "Бориспіль" під час спроби ввезення партії екстазі.
Психотропи зловмисниця заховала у пакунку із солодощами. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Наразі встановлюються інші особи причетні до протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення фігурантці справи про підозру.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала контрабанду великих партій наркотиків з Європи вартістю понад 4 млн гривень.