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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113656 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117019 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134116 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107555 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109222 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109033 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132003 просмотра

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В аэропорту "Борисполь" задержали женщину с партией экстази в сладостях

В аэропорту "Борисполь" задержали женщину с партией экстази в сладостях

Киев  •  УНН

 • 19739 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая из Европы пыталась провезти в Украину пакет с экстази в пакете со сладостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных веществ из стран Евросоюза. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину. "Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержали "туристку" в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази.

Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала контрабанду крупных партий наркотиков из Европы стоимостью более 4 млн гривен.

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