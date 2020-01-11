В аэропорту "Борисполь" задержали женщину с партией экстази в сладостях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая из Европы пыталась провезти в Украину пакет с экстази в пакете со сладостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных веществ из стран Евросоюза. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину. "Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержали "туристку" в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази.
Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала контрабанду крупных партий наркотиков из Европы стоимостью более 4 млн гривен.