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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з третьою партією військової допомоги від США

Київ • УНН

 • 20698 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль". Про це повідомили у Міноборони України, передає УНН.

У аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з третьою партією військової допомоги від США

Цитата

“Сьогодні, 22 жовтня, до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що літак з вантажем у міжнародному аеропорту “Бориспіль” зустріли заступник Міністра оборони України Олександр Носов, командувач Медичних сил Збройних Сил України бригадний генерал Тетяна Остащенко та начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Нагадаємо

Протягом цього місяця, а саме 10 та 18 жовтня, до України було доставлено попередні дві партії вантажу.

Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів.

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