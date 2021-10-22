У аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з третьою партією військової допомоги від США

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“Сьогодні, 22 жовтня, до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що літак з вантажем у міжнародному аеропорту “Бориспіль” зустріли заступник Міністра оборони України Олександр Носов, командувач Медичних сил Збройних Сил України бригадний генерал Тетяна Остащенко та начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Нагадаємо

Протягом цього місяця, а саме 10 та 18 жовтня, до України було доставлено попередні дві партії вантажу.

Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів.