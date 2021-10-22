В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с третьей партией военной помощи от США

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“Сегодня, 22 октября, в Украину прибыла третья партия дополнительной международной безопасности помощи на 60 млн долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и т.д.”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что самолет с грузом в международном аэропорту “Борисполь” встретили заместитель Министра обороны Украины Александр Носов, командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Татьяна Остащенко и начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Напомним

В течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину был доставлен предыдущие две партии груза.

Международная политика безопасности помощь на 60 млн долларов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованного объема в 250 млн долларов.